МОСКВА, 11 фев — РИА Новости. Полицейские на Сахалине задержали директора турфирмы, подозреваемую в мошенничестве в отношении 73 человек на сумму свыше 7 миллионов рублей, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

"Установлено, что заявители приобрели путевки и авиабилеты для себя и своих близких, однако при посадке на рейсы узнали, что их билеты не выкуплены или оформлены на других лиц. Деньги потерпевшим возвращены не были, офис организации оказался закрыт, а телефон руководителя отключен. Общая сумма ущерба, причиненного 73 клиентам турфирмы, составляет более 7 миллионов рублей", — добавила Волк.

По ее словам, в результате оперативно-розыскных мероприятий сотрудники отдела экономической безопасности и противодействия коррупции Сахалинского ЛО МВД России на транспорте установили местонахождение и задержали 31-летнюю подозреваемую. Она была допрошена и дала признательные показания.

Кроме того, следственным отделением Сахалинского ЛО МВД России на транспорте возбуждены уголовные дела по признакам преступления, предусмотренного статьей "мошенничество".