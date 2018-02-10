Стали известны подробности пожара на судне "Камчатский лосось"

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Площадь пожара на горящем судне "Камчатский лосось" в сухом доке мурманского порта составляет порядка 80 квадратных метров, сообщил РИА Новости представитель оперативного штаба на месте ЧС.

Ранее региональный главк МЧС сообщил о возгорании в порту Мурманска на судне "Камчатский лосось".

"Площадь пожара в настоящее время составляет 80 квадратных метров. Горит верхняя палуба корабля", — сказал собеседник агентства.

По данным МЧС, борьбу с огнем сейчас ведут восемь единиц техники, всего 27 человек.