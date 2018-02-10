На Эльбрусе ищут альпиниста, не вышедшего на связь

НАЛЬЧИК, 10 фев – РИА Новости. Спасатели отправились на поиски альпиниста из Москвы, который не вышел на связь, находясь на Эльбрусе, сообщает региональное ГУ МЧС.

"В 13.20 мск в субботу поступило сообщение, что альпинист из Москвы, зарегистрированный в спасательной службе, не вышел на связь. Согласно регистрации, он должен был вернуться на контрольную точку 9 февраля", — говорится в сообщении.

На поиски спортсмена отправились восемь сотрудников Эльбрусского высокогорного поисково-спасательного отряда МЧС России на двух единицах техники. "Поиски будут вестись на Эльбрусе в районе Приюта-11 на высоте 4200 метров", — отмечает ведомство.