В Москве при столкновении автомобилей пострадал ребенок

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Ребенок пострадал в результате столкновения автомобилей на востоке столицы, сообщили РИА Новости в пресс-службе управления ГИБДД по Москве.

По словам собеседника агентства, ДТП случилось на улице Юности.

"В результате столкновения один человек пострадал — ребенок", — сообщил собеседник агентства.

По его словам, ребенка забрала скорая помощь.

В то же время представитель Московского авиационного центра сообщил РИА Новости, что пострадавшего в ДТП на улице Юности ребенка эвакуируют в детскую больницу медицинским вертолетом. На борту пострадавшего сопровождает медицинская бригада.