Уничтоженный в Ингушетии бандит был связан с ИГ*

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Один из уничтоженных в Ингушетии бандитов находился в федеральном розыске в связи с участием в боевых действиях на стороне ИГ*, сообщает Национальный антитеррористический комитет.
"В ходе скоротечного боя оба преступника были нейтрализованы. По имеющимся данным, один из них находился в федеральном розыске в связи с участием в боевых действиях на стороне международной террористической организации ИГИЛ*", — говорится в сообщении.
Отмечается, что "пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет".