Уничтоженный в Ингушетии бандит был связан с ИГ*

В Ингушетии в ходе КТО нейтрализованы двое бандитов. 10 февраля 2018

В Ингушетии в ходе КТО нейтрализованы двое бандитов. 10 февраля 2018

МОСКВА, 10 фев — РИА Новости. Один из уничтоженных в Ингушетии бандитов находился в федеральном розыске в связи с участием в боевых действиях на стороне ИГ*, сообщает Национальный антитеррористический комитет.

Ранее НАК сообщил, что двое бандитов, причастных к деятельности террористической направленности, нейтрализованы в Ингушетии в ходе контр-террористической операции.

"В ходе скоротечного боя оба преступника были нейтрализованы. По имеющимся данным, один из них находился в федеральном розыске в связи с участием в боевых действиях на стороне международной террористической организации ИГИЛ*", — говорится в сообщении.

Отмечается, что "пострадавших среди гражданского населения и потерь среди личного состава сил правопорядка нет".

*Террористическая организация, деятельность которой запрещена в Росси