Ледокол освободил теплоход "Игорь Фархутдинов" из ледового плена

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 10 фев — РИА Новости. Теплоход "Игорь Фархутдинов", застрявший во льдах Охотского моря ещё в понедельник, в субботу освобожден с помощью ледокола, сообщает пресс-служба правительства Сахалинской области.

"Сегодня (в субботу) днём к нему подошел ледокол "Капитан Хлебников", который был отправлен на помощь. Суда вышли из опасного района и двигаются к Корсакову", — говорится в сообщении.

Ожидается, что в порт назначения пассажирский теплоход прибудет в ночь с субботы на воскресенье.

В капкан из ледовых полей "Игорь Фархутдинов" попал в ночь с 4 на 5 февраля. Судно следовало в порт Корсаков из Малокурильского (Шикотан). На борту теплохода находятся 127 пассажиров и 42 контейнера.