САРАТОВ, 9 фев — РИА Новости. АО "Транснефть-Приволга" завершила выплату компенсаций жителям села Красноармейское Саратовской области, улицы которого заливало воспламенившейся нефтью после аварии на магистральном нефтепроводе, общая сумма материального ущерба составила 7,26 миллиона рублей, сообщила в пятницу компания.

На магистральном нефтепроводе компании "Транснефть" Куйбышев — Тихорецк 18 января около села Красноармейское произошел выход нефти и возгорание. Пожар был потушен. В "Транснефти" предварительной причиной аварии на нефтепроводе назвали дефект сварного шва. По информации прокуратуры, площадь розлива нефти превысила 2,5 тысячи квадратных метров, объем выхода нефти составил около 900 кубометров. За медицинской помощью никто не обращался.

Пострадали 10 жилых домов, два из которых сгорели полностью. Местные власти планировали, что до 1 марта компенсации будут выплачены пострадавшим, а одну семью переселят в новую квартиру. От жителей пострадавшего села поступило 36 заявлений на компенсацию.

"Комиссия приняла решение о выплате компенсаций за материальный ущерб на общую сумму 7,26 миллиона рублей. Комиссией установлено, что в результате пожара пострадали 36 объектов собственности, два дома получили серьезные повреждения и не пригодны для проживания. В первую очередь, полную материальную компенсацию получили собственники этих домов", — говорится в сообщении.

В компании отметили, что одной семье, лишившейся дома, компенсировали покупку трехкомнатной квартиры в новостройке в городе Энгельсе, куда жильцы переедут в ближайшее время, а владельцу второго сгоревшего дома выделили необходимые денежные средства на основании оценки для решения жилищного вопроса по собственному усмотрению. Кроме того, по данным "Транснефти", сельчанам компенсировали будущие затраты на ремонт в пострадавших от ЧП домах, а также полностью возместили ущерб владельцам сгоревших автомобилей "Камаз" и Renault Duster.

"Один из сельских домовладельцев отказался от получения компенсации из-за несогласия с суммой, установленной независимым оценщиком. Кроме того, ряд граждан настаивает на компенсации морального ущерба (ночная эвакуация, вынужденная ночевка вне места постоянного жительства, стресс от пожара и тому подобное) в размере от одной до 100 тысяч рублей. Эти вопросы будут решаться в судебном порядке", — заявили в компании.