САРАТОВ, 9 фев — РИА Новости. АО "Транснефть-Приволга" завершила выплату компенсаций жителям села Красноармейское Саратовской области, улицы которого заливало воспламенившейся нефтью после аварии на магистральном нефтепроводе, общая сумма материального ущерба составила 7,26 миллиона рублей, сообщила в пятницу компания.
Пострадали 10 жилых домов, два из которых сгорели полностью. Местные власти планировали, что до 1 марта компенсации будут выплачены пострадавшим, а одну семью переселят в новую квартиру. От жителей пострадавшего села поступило 36 заявлений на компенсацию.
"Комиссия приняла решение о выплате компенсаций за материальный ущерб на общую сумму 7,26 миллиона рублей. Комиссией установлено, что в результате пожара пострадали 36 объектов собственности, два дома получили серьезные повреждения и не пригодны для проживания. В первую очередь, полную материальную компенсацию получили собственники этих домов", — говорится в сообщении.
"Один из сельских домовладельцев отказался от получения компенсации из-за несогласия с суммой, установленной независимым оценщиком. Кроме того, ряд граждан настаивает на компенсации морального ущерба (ночная эвакуация, вынужденная ночевка вне места постоянного жительства, стресс от пожара и тому подобное) в размере от одной до 100 тысяч рублей. Эти вопросы будут решаться в судебном порядке", — заявили в компании.