На Кубани задержали подозреваемого в убийстве двух человек

КРАСНОДАР, 9 фев — РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего, совершенных в поселке Лорис Краснодарского края, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.
По данным СК, вечером 4 января в лесополосе поселка Лорис вблизи железнодорожной станции были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями тела, третий был доставлен в больницу.
"Подозреваемый в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего, совершенных в поселке Лорис, задержан", — говорится в сообщении. Как отмечает ведомство, по подозрению в совершении преступлений задержан 37-летний местный житель.
По версии следствия, мужчины, собиравшиеся в лесополосе для распития алкоголя, сильно избили брата задержанного. Узнав об этом, подозреваемый купил обрез охотничьего ружья и патроны к нему и пришел к компании, распивающей в тот момент спиртное.
После совершенного преступления мужчина скрылся, а оружие спрятал, которое позже правоохранители обнаружили в гараже его приятеля, там же были обнаружены и изъяты полимерные пакеты с веществом неизвестного происхождения, назначено проведение экспертизы.
В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об аресте.