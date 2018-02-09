На Кубани задержали подозреваемого в убийстве двух человек

КРАСНОДАР, 9 фев — РИА Новости. Правоохранители задержали подозреваемого в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего, совершенных в поселке Лорис Краснодарского края, сообщает пресс-служба СУСК РФ по региону.

По данным СК, вечером 4 января в лесополосе поселка Лорис вблизи железнодорожной станции были обнаружены тела двух мужчин с огнестрельными ранениями тела, третий был доставлен в больницу.

"Подозреваемый в убийстве двух человек и покушении на убийство третьего, совершенных в поселке Лорис, задержан", — говорится в сообщении. Как отмечает ведомство, по подозрению в совершении преступлений задержан 37-летний местный житель.

По версии следствия, мужчины, собиравшиеся в лесополосе для распития алкоголя, сильно избили брата задержанного. Узнав об этом, подозреваемый купил обрез охотничьего ружья и патроны к нему и пришел к компании, распивающей в тот момент спиртное.

"Мужчина произвел в присутствующих из оружия 4 выстрела дробью, причинив двум мужчинам огнестрельные ранения, от которых те скончались на месте. Третий потерпевший смог убежать и обратиться за помощью к местным жителям, которые вызвали сотрудников правоохранительных органов, его смерть не наступила благодаря своевременно оказанной медицинской помощи", — пояснили следователи.

После совершенного преступления мужчина скрылся, а оружие спрятал, которое позже правоохранители обнаружили в гараже его приятеля, там же были обнаружены и изъяты полимерные пакеты с веществом неизвестного происхождения, назначено проведение экспертизы.

В настоящее время подозреваемый задержан, рассматривается вопрос об аресте.