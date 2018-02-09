На месте взрыва газа в жилом доме в Петербурге работают более 120 человек

Сотрудники полиции и МЧС РФ на улице Репищева в Санкт-Петербурге. 9 февраля 2018

Сотрудники полиции и МЧС РФ на улице Репищева в Санкт-Петербурге. 9 февраля 2018

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Свыше 120 человек и 28 единиц техники работают на ликвидации последствий взрыва газового баллона в жилом доме в Петербурге, сообщил РИА Новости первый заместитель начальника ГУ МЧС по Санкт-Петербургу Дмитрий Легенький.

"На месте работают от МЧС России: 10 единиц пожарно-спасательной техники и 50 человек личного состава, от РСЧС: 18 единиц техники и 74 человека личного состава", — сказал собеседник агентства.

Как ранее сообщали РИА Новости источники в экстренных службах, взрыв прогремел при монтаже натяжных потолков. Дом 10 по улице Репищева, где произошло ЧП, сейчас строится и пока не заселен. Пожара после взрыва, по словам источников, не последовало. В МЧС подтвердили эту информацию.

Также сообщалось, что при взрыве пострадали четыре человека, они получили тяжелые ожоги. Осколками выбитых стекол повреждены четыре легковых автомобиля около здания.