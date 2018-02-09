МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Следствие проводит проверку информации СМИ о мошеннических действиях управляющей организации в столичном районе Куркино, из-за которых москвичи якобы переплатили 100 миллионов рублей за отопление, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя ГСУ СК России по Москве Юлия Иванова.

По ее словам, в пятницу в эфире одного из федеральных телеканалов демонстрировался видеосюжет о том, что сотрудники управляющей компании района Куркино завышали тариф на оплату отопления, прибавляя к сумме счета 500 рублей. В материале также сообщается, что, по словам местных жителей, общая сумма переплаты по счетам превышает 100 миллионов рублей.

"В рамках проверки следователями будет проведен комплекс необходимых проверочных мероприятий, направленный на установление всех обстоятельств произошедшего. По результатам проверки будет принято процессуальное решение", — сказала она.