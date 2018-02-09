Россельхознадзор вновь обнаружил АЧС в Саратовской области

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Россельхознадзор вновь обнаружил африканскую чуму свиней (АЧС) на территории Саратовской области, сообщает ведомство в пятницу.

На этот раз вирус обнаружен 8 февраля у трупов свиней, обнаруженных на свалке вблизи, в рабочем поселке Дергачи Дергачевского муниципального района.

"В настоящее время проводится комплекс мероприятий в соответствии с "ветеринарными правилами осуществления профилактических, диагностических, ограничительных и иных мероприятий, установления и отмены карантина и иных ограничений, направленных на предотвращение распространения и ликвидацию очагов африканской чумы свиней", — говорится в сообщении.

Ранее ведомство уже фиксировало вирус в этом регионе. Так, 31 января очаг АЧС обнаружили по результатам исследования патологического материала, отобранного от павших свиней, обнаруженных на природной территории вблизи села Малый Перелаз.

Африканская чума свиней — заразная вирусная болезнь свиней, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.