В Петербурге перекрыли движение по улице, где взорвался баллон с газом

Пожарные автомашины на месте взрыва газового баллона в жилом многоэтажном доме на улице Репищева, дом 10 в Санкт-Петербурге. 9 февраля 2018

Пожарные автомашины на месте взрыва газового баллона в жилом многоэтажном доме на улице Репищева, дом 10 в Санкт-Петербурге. 9 февраля 2018

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Движение автомобилей снято на улице Репищева на участке от Вербной улицы до Парашютной, сообщает пресс-служба регионального УГИБДД.

Ранее сообщалось, что в доме №10 по улице Репищева в пятницу днем произошел взрыв газового баллона. В результате ЧП выбито 10 окон, трое пострадавших в тяжелом состоянии с ожоговыми травмами госпитализированы.

"УГИБДД ГУ МВД России по Санкт-Петербургу и Ленинградской области предупреждает участников дорожного движения о полном снятии движения по Репищевой улице от Вербной до Парашютной в обоих направлениях", — говорится в сообщении.

Как сообщил РИА Новости источник в экстренных службах, дом сейчас строится, пока не заселен. Пожара после взрыва, по его словам, не последовало. Несущие конструкции не пострадали. Место ЧП сейчас оцеплено полицией, отметил источник.