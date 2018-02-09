В Москве мужчине предъявили обвинение в похищении и убийстве обезьяны

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Обвинение предъявили мужчине, который, будучи пьяным, похитил у своей знакомой в Москве обезьяну и убил ее, сообщается на сайте столичного главка МВД РФ в пятницу.

"Предъявлено обвинение ранее задержанному мужчине по подозрению в хищении обезьяны из квартиры своей знакомой и жестоком обращении с животным", — сообщил начальник УИиОС ГУ МВД России по Москве полковник внутренней службы Юрий Титов.

Как ранее рассказывал Титов, в полицию поступило заявление от 40-летней москвички. Женщина пояснила, что один из ее гостей, находясь в состоянии алкогольного опьянения, начал дразнить принадлежащую ей обезьяну, находившуюся в клетке. Животное укусило мужчину. Он схватил обезьяну, вытащил ее из клетки и, оттолкнув хозяйку животного, скрылся. Мужчина нанес обезьяне несколько ударов, вследствие чего животное погибло. Материальный ущерб составил около 100 тысяч рублей.

"Сотрудники патрульно-постовой службы полиции по горячим следам задержали злоумышленника. Им оказался ранее неоднократно судимый 34-летний москвич. Труп похищенного животного сотрудники полиции обнаружили по месту жительства задержанного", — отмечается в сообщении.

В отношении подозреваемого избрана мера пресечения в виде заключения под стражу.