В Москве перекрыли канал незаконной миграции

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Двое подозреваемых в организации незаконного пребывания иностранных граждан на территории РФ задержаны в Москве, сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк.

По ее словам, операцию по задержанию провели сотрудники МВД и ФCБ России при поддержке бойцов Росгвардии.

"Злоумышленники длительное время за денежное вознаграждение предоставляли нелегальным мигрантам без фактического пересечения ими государственной границы Российской Федерации необходимый для проживания пакет документов — визы, миграционные карты, регистрация по месту пребывания, медицинские справки и другие", — сказала Волк.

По ее словам, в ходе оперативно-розыскных мероприятий в кафе на улице Донецкой в Москве был задержан организатор противоправной деятельности — 49-летней уроженец Закавказья. Там же при обыске изъяты бланки и паспорта граждан, миграционные карты, медицинские и трудовые книжки, иные документы, большое количество штампов и печатей государственных и муниципальных органов власти РФ.

Второй участник группы, по данным Волк, задержан на одном из предприятий сферы услуг, где при обыске в сейфе обнаружен травматический пистолет, предположительно, переделанный под стрельбу боевыми патронами.

"В настоящее время в отношении задержанных решается вопрос об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу. Проводятся дальнейшие оперативно-розыскные мероприятия и следственные действия, направленные на выявление дополнительных эпизодов противоправной деятельности фигурантов и их соучастников", — сообщила официальный представитель МВД России.