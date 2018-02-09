В Иркутской области ищут школьника, пропавшего почти десять дней назад

ИРКУТСК, 9 фев – РИА Новости. Десятилетнего мальчика, который 1 февраля ушел из дома и не вернулся, ищут в Иркутской области около 100 человек, сообщает ГУМВД по Иркутской области.

Сообщение о том, что десятилетний школьник в городе Зима 1 февраля ушел в гости к другу и не вернулся домой, по данным правоохранительного ведомства, поступило в полицию от бабушки мальчика. На поиски были ориентированы сотрудники уголовного розыска, участковые, инспекторы по делам несовершеннолетних.

"Сегодня к поискам подключились коллеги из Иркутска, а также представители местной администрации, ветераны органов внутренних дел и волонтеры. Всего около ста человек", — говорится в сообщении.

Поисковики расклеивают ориентировки в местах массового скопления людей, опрашивают прохожих, ведут поиски в городе и окрестностях.