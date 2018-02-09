Гособвинение обжаловало приговор трем осужденным по делу о ДТП в Югре

ХАНТЫ-МАНСИЙСК, 9 фев — РИА Новости. Заместитель генпрокурора РФ Юрий Пономарев внес апелляцию на приговор трем из четырех осужденных по делу о ДТП в Ханты-Мансийском автономном округе, где в конце 2016 года погибли 12 человек, сообщается на сайте управления Генпрокуратуры по Уральскому федеральному округу.

Во вторник судья Ханты-Мансийского районного суда Людмила Блашкова огласила приговор по уголовному делу о ДТП, которое произошло 4 декабря 2016 года и унесло жизни 12 жителей Нефтеюганска, в том числе 10 детей, возвращавшихся из окружной столицы с соревнований по спортивной акробатике.

Водителя грузовика, с которым столкнулся автобус со спортсменами, Раилю Саитханову назначили 6 лет и 9 месяцев колонии общего режима, водителя автобуса Марата Зайнуллина суд отправил в колонию на 1 год и 5 месяцев, его фактического работодателя Александра Сидорука — на 1 год и 3 месяца. Единственной, кому удалось избежать реального срока, оказалась Ирина Тарасова, бывший директор спортивной школы "Сибиряк", где трудились и занимались погибшие и пострадавшие спортсмены. Ее обвинили в халатности и назначили 11 месяцев исправительных работ, лишив также права занимать определенные должности на 2 года. При этом Тарасовой было зачтено содержание под домашним арестом, она практически отбыла наказание.

В апелляции, которую заместитель генпрокурора Юрий Пономарев внес в судебную коллегию по уголовным делам окружного суда Югры, указывается на необходимость изменения приговора в отношении Зайнуллина, Сидорук и Тарасовой и назначения им более строгих наказаний.

"Согласно позиции стороны государственного обвинения, переквалификация судом содеянного с более тяжких составов преступлений на менее тяжкие повлекла вынесение в этой части необоснованного приговора и назначение указанным подсудимым неоправданно мягкого наказания, не соответствующего характеру и степени общественной опасности совершенных уголовно-наказуемых деяний", — говорится в сообщении.

Так, Зайнуллину гособвинение просит назначить 7 лет лишения свободы, Сидоруку и Тарасовой – по 5 лет лишения свободы. Кроме того, Тарасовой предлагается назначить дополнительное наказание в виде лишения права занимать должности на государственной и муниципальной службе сроком на 3 года.

Ранее представитель управления Генпрокуратуры РФ по Уральскому федеральному округу Дмитрий Серебренников заявил РИА Новости, что с приговором в отношении водителя тягача Саитханова, которому суд назначил 6 лет и 9 месяцев колонии, в ведомстве "в целом согласны".