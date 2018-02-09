На жительницу Кузбасса завели дело из-за отказа лечить умирающую дочь

КЕМЕРОВО, 9 фев — РИА Новости. Кузбасские полицейские возбудили уголовное дело в отношении жительницы Киселевска, которая отказалась лечить свою 6-месячную дочь, в результате чего девочка скончалась, сообщает в пятницу региональный главк МВД.

По данным ведомства, девочка скончалась в доме, где проживала вместе с 37-летней матерью, братом и двумя сестрами. Полицейские выяснили, что женщина состоит на учете в подразделении по делам несовершеннолетних (ПДН) и уже привлекалась к административной и уголовной ответственности за неисполнение родительских обязанностей по содержанию и воспитанию несовершеннолетних.

"Горожанка не следила за порядком в доме, не обеспечивала посещение детьми школьного возраста занятий, не заботилась о пропитании и здоровье своих малышей. К тому же она категорически отказывалась лечить младшего ребенка. Еще при рождении медики выявили у девочки ряд заболеваний", — говорится в сообщении.

Как выяснили правоохранители, после курса реабилитации девочку и маму выписали из больницы для наблюдения у педиатра по месту жительства. Однако уже через несколько недель специалист сообщила инспектору ПДН, что горожанка не ходит к ней на прием и не соблюдает рекомендованный ребенку режим питания. Полицейские составили в отношении нарушительницы очередной административный протокол за неисполнение родительских обязанностей.

"После этого киселевчанке было указано на необходимость бесплатного лечения новорожденной в перинатальном центре, однако женщина проигнорировала рекомендации специалистов, вследствие чего у ребенка было выявлено ухудшение здоровья. Полицейские провели с горожанкой профилактическую работу и уговорили ее лечь с девочкой в больницу. Через несколько дней она самовольно покинула медучреждение и употребляла алкоголь, оставив дочь без присмотра и должного ухода. В результате малышка скончалась", — уточнили в ГУМВД.

Дознаватель отдела МВД по Киселевску возбудил в отношении женщины уголовное дело по статье 156 УК РФ (Неисполнение обязанностей по воспитанию несовершеннолетнего), санкции которой предусматривают до трех лет лишения свободы.