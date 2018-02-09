В Дагестане возбудили дело против экс-главы управления минобразования

МАХАЧКАЛА, 9 фев — РИА Новости. Следственные органы возбудили уголовное дело в отношении экс-начальника управления дополнительного образования министерства образования и науки Дагестана Муслима Гамзатова по подозрению в получении крупной взятки, сообщил РИА Новости старший помощник руководителя следственного управления СК РФ по республике Расул Темирбеков.

По данным следствия, в 2014 году Гамзатов потребовал и получил от директоров детских оздоровительных лагерей взятку в размере более 1 миллиона рублей за право заключения госконтракта.

"Данные факты выявлены по результатам проведения оперативно-розыскных мероприятий сотрудниками полиции ГУМВД России по СКФО в рамках расследования уголовного дела о вымогательстве подозреваемым взятки у другого директора оздоровительного центра. Принимаются меры по установлению места нахождения и задержания Гамзатова", — рассказал собеседник агентства./

Как добавляется на сайте Следственного комитета России, в настоящее время Гамзатов находится в федеральном розыске.

В Дагестане, одном из самых бедных регионов России, сейчас работает специальная комиссия силовиков из Москвы. За это время в регионе за коррупцию была задержана верхушка правительства — уже бывшие премьер-министр, два его зама и министр образования, а также мэр и главный архитектор Махачкалы. На этой неделе врио главы Дагестана Владимир Васильев назначил нового министра образования вместо задержанного Шахабаса Шахова.