МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Председатель Следственного комитета России Александр Бастрыкин поручил центральному аппарату СК РФ взять на контроль происшествие в томской школе-интернате, где школьник был госпитализирован с обширными ожогами, сообщила официальный представитель ведомства Светлана Петренко.

Ранее в социальных сетях появилась информация о том, что ученик школы-интерната №22 получил серьезные ожоги после того, как на глазах у одноклассников на нем вспыхнула одежда. Следователи в Томске начали проверку данной информации.

"Александр Бастрыкин поставил на контроль в центральном аппарате ход и результаты процессуальной проверки по информации СМИ о происшествии в одной из школ-интернатов в Томской области", — сказала она.

Петренко добавила, что председатель СК РФ поручил руководству томского следственного управления СК России проверить действия (бездействие) администрации школы-интерната. В случае установления вины ответственных лиц незамедлительно решить вопрос о возбуждении уголовного дела.

Региональное информагентство "РИА Томск" со ссылкой на главу городского департамента образования Ольгу Васильеву сообщало, что инцидент с девятиклассником произошел еще 30 января. До окончания урока школьник вышел из кабинета и в помещении, где хранится верхняя одежда, баловался с зажигалкой, в результате чего на нем загорелась футболка. Педагог привлечена к дисциплинарной ответственности.