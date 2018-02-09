Жителя Тулы приговорили к пожизненному заключению за убийство трех человек

ВОРОНЕЖ, 9 фев — РИА Новости. Суд приговорил за убийство трех человек к пожизненному заключению жителя Тулы, а его брат получил 24,5 года лишения свободы, сообщает в пятницу прокуратура региона.

"Сегодня, 9 февраля, Тульский областной суд на основании единодушного вердикта коллегии присяжных заседателей вынес обвинительный приговор жителям Тулы, ранее судимым 31-летнему Сергею Дворникову и его брату 27-летнему Юрию Шильдяеву", — говорится в сообщении.

Суд признал мужчин виновными в нескольких разбойных нападениях, в том числе — с причинением тяжкого вреда здоровью потерпевшего, убийствах, грабеже и умышленном уничтожении имущества. Старший брат также был признан виновным в покушении на убийство с целью скрыть другое преступление.

По данным суда, вечером 19 сентября 2016 года в Туле братья предложили идущей вдоль дороги 48-летней незнакомой женщине довезти ее до дома. Однако вместо этого вывезли женщину к водоему в районе села Высокое, избили, похитили мобильный телефон, одну серьгу. Затем, как установил суд, Дворников стал душить женщину. Потерпевшая притворилась мертвой и упала, после чего братья сбросили ее в водоем и уехали. Женщина выбралась из воды, добралась до дома и обратилась в полицию.

"После этого 27 октября 2016 года в вечернее время осужденные, находясь в состоянии алкогольного опьянения, совершили разбойное нападение на 81-летнюю женщину в ее доме на проезде Полежаева Тулы, где избивали и душили престарелую женщину, требуя выдать денежные средства. Потерпевшая выдала обвиняемым 21 тысячу рублей. После этого братья задушили ее. Также из дома убитой похитили 2 иконы общей стоимостью 2 тысячи рублей", — сообщает прокуратура.

Через день, 28 октября, братья забрались в дом 74-летнего мужчины и его 69-летней сестры на улице Щепкина. Требуя денег, они избивали пожилых людей. В результате пожилой мужчина был убит, а его сестра отдала напавшим золотые сережки. Услышав шум на улице и выйдя из дома, они напали на проходившую мимо женщину и отняли у нее золотое кольцо, телефон, сумку — на общую сумму свыше 10 тысяч рублей. После этого братья вернулись в дом, нашли золотые серьги, деньги, женскую брошь, два мобильных телефона — всего на 74 тысячи рублей. Затем они продолжили избивать престарелую женщину, пока она не умерла. Чтобы скрыть следы убийства, братья подожгли дом.

"Суд… назначил по совокупности преступлений Сергею Дворникову наказание в виде пожизненного лишения свободы, с ограничением свободы на 1 год 6 месяцев, с содержанием в исправительной колонии особого режима, Юрию Шильдяеву – в виде 24 года 6 месяцев лишения свободы с отбыванием наказания в исправительной колонии строгого режима, с отбыванием первых 5 лет в тюрьме, с ограничением свободы на срок 2 года, со штрафом в 150 000 рублей", — констатирует прокуратура. Приговор в законную силу не вступил и может быть обжалован.