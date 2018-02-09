Под Тамбовом осудят "коллекторов" за шантаж фермера похоронным венком

ВОРОНЕЖ, 9 фев — РИА Новости. Пятеро жителей Тамбовской области пойдут под суд за коллекторские методы взыскания несуществующего долга в 1,5 миллиона рублей с предприимчивого фермера, сообщает в пятницу управление МВД по региону.

По данным полиции, в августе 2014 года руководитель сельхозпредприятия Уваровского района одолжил у своего знакомого 1,5 миллиона рублей. Фермер написал расписку и обязался вернуть долг подсолнечником — 160 тонн на сумму 1,6 миллиона рублей по ценам на конец того же года. В это время цена на подсолнечник выросла в два раза. Фермер удачно продал собранный урожай и уже в апреле 2015 года вернул долг с процентами — 1,6 миллиона рублей.

"Однако кредитор решил воспользоваться сложившейся ситуацией, связанной с ростом цен, и получить для себя максимальную выгоду. Он потребовал от знакомого вернуть предоставленный ему займ денежными средствами в размере 3 миллионов рублей, мотивируя свои требования ростом цен на подсолнечник в два раза", — говорится в сообщении.

Как информирует УМВД, кредитор собрал группу из пяти человек, двое из которых ранее привлекались к уголовной ответственности.

"Чтобы получить еще 1,5 миллиона рублей либо 75 тонн подсолнечника мужчины регулярно звонили фермеру, присылали записки с угрозами жизни и здоровья всей его семье, оставляли у ворот дома похоронный венок, бутылку с бензином", — сообщает полиция.

После очередного требования вернуть "долг", фермер обратился за помощью в правоохранительные органы. В конце 2015 года под контролем оперативников УФСБ и УМВД области состоялась встреча фермера и вымогателей, на которой требуемая сумма была передана, после чего всех "коллекторов" задержали.

В отношении них полиция возбудила дело о вымогательстве, санкция которой предусматривает до 15 лет лишения свободы. Все пятеро подозреваемых были заключены под стражу.

"В начале февраля текущего года расследование уголовного дела закончено. С утвержденным прокуратурой обвинительным заключением оно передано в суд города Уварово для принятия окончательного вердикта", — информирует полиция.