Власти Сахалина направят ледокол на помощь застрявшему теплоходу

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 фев — РИА Новости. Сахалинские власти направляют ледокол к пробивающемуся через льды теплоходу "Игорь Фархутдинов", сообщила в пятницу пресс-служба правительства региона.

Отмечается, что такое решение принял губернатор с учетом осложнившейся ледовой обстановки в южной части Охотского моря, где находится пассажирское судно.

​Вечером 5 февраля "Игорь Фархутдинов" вышел из Малокурильского (Шикотан) в сахалинский порт Корсаков. На его борту находятся 127 пассажиров и 42 контейнера. При выходе из Кунаширского пролива на траверзе японского города Момбецу путь теплоходу преградили мощные льды толщиной до полутора метров. Плотность полей, по оценкам специалистов, достигает максимальных значений — 10 баллов.

По информации пресс-службы, последние четверо суток судно, обладающее ледовым классом, пыталось самостоятельно выйти на чистую воду. Однако маневрирование не привело к положительному результату, хотя теплоход и не зажат льдами. В район нахождения "Фархутдинова" течением принесло новые обширные ледовые поля.​

"Достигнута договоренность о предоставлении услуг ледоколом "Капитан Хлебников" Дальневосточного морского пароходства, который на данный момент находится в заливе Анива близ порта Пригородное. Проходит процедура согласования, которая должна завершиться в самое ближайшее время.

​Расчетная дата подхода ледокола к судну "Игорь Фархутдинов" — 10 февраля", — цитируются в сообщении слова министра транспорта региона Сергея Садовникова.