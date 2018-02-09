Жителя Иваново осудили за участие в террористической группе в Сирии

БРЯНСК, 9 янв – РИА Новости. Житель Ивановской области заочно приговорен к 10 годам колонии за участие в террористической группировке на территории Сирии и объявлен в международный розыск, сообщает УФСБ России в Ивановской области.

Фурмановский районный суд вынес приговор по уголовному делу в отношении жителя города Фурманов, которое расследовалось следственным отделением УФСБ России по Ивановской области.

"Он заочно признан виновным в совершении преступления, предусмотренного ч. 2 ст. 208 УК РФ "Организация незаконного вооруженного формирования или участие в нем" и приговорен к 10 годам лишения свободы с отбыванием наказания в колонии строго режима", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в ходе следствия было собрано достаточно доказательств участия осужденного в деятельности незаконных вооруженных формирований на стороне международных террористических организаций на территории Сирийской Арабской Республики и Ирака.

Это позволило заочно предъявить жителю города Фурманов обвинение и объявить его в международный розыск. Как только он будет найден и возвращен на родину, решение суда будет исполнено, следует из сообщения.