Пассажир рейса Москва-Барнаул скончался на борту самолета

ЕКАТЕРИНБУРГ, 9 фев – РИА Новости. Пассажир, летевший из Москвы в Барнаул, скончался на борту лайнера, сообщила в пятницу РИА Новости начальник отдела по связям с общественностью компании "Уральские авиалинии" Вера Гасникова.

По ее словам, речь идет о рейсе U6-651, на борту которого один из пассажиров потерял сознание.

"Для оказания медицинской помощи командир воздушного судна принял решение о вынужденной посадке в аэропорту "Кольцово" Екатеринбурга. Бригада бортпроводников и врачи, находящиеся на борту, провели необходимые реанимационные действия, однако пассажир скончался до приезда врачей и сотрудников полиции. По прибытии в "Кольцово" медики констатировали смерть", — сказала Вера Гасникова.

Представитель "Кольцово" уточнил РИА Новости, что указанный борт приземлился в аэропорту в 02.34 по местному времени, а продолжил полет в пункт назначения в 06.48.