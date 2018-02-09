В Якутии тракторист, наехавший на инспектора ДПС, получил условный срок

ХАБАРОВСК, 9 фев — РИА Новости. Суд в Якутии приговорил местного жителя к трем годам лишения свободы условно за то, что он наехал на тракторе на инспектора ДПС, сообщает СУСК РФ по республике Саха (Якутия).

Установлено, что в ноябре 2017 осужденный, находясь в состоянии алкогольного опьянения, управлял трактором марки "МТЗ – 82". Тракторист проигнорировал законные требования старшего инспектора ДПС об остановке транспортного средства и умышленно, из чувства личной неприязни "наехал ковшом трактора" на сотрудника полиции. Инспектору причинен вред здоровью.

"Мужчина признан виновным по статье "применение насилия, опасного для жизни или здоровья в отношении представителя власти". Он приговорен к трем годам лишения свободы условно с испытательным сроком на три года", — говорится в сообщении.

Отмечается, что вину осужденный признал полностью.