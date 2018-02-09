В Новгородской области подростка подозревают в избиении до смерти мужчины

Наручники на двери клети в зале суда. Архивное фото

Наручники на двери клети в зале суда. Архивное фото

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Подросток, обвиняемый в избиении до смерти мужчины в одном из общежитий города Валдай Новгородской области, взят под стражу, сообщает региональное СУСК РФ.

По версии следствия, вечером 5 февраля в одном из общежитий города Валдай 16-летний подросток нанес множественные удары ногами и руками по различным частям тела мужчине 1968 года рождения. От полученных телесных повреждений мужчина скончался на месте.

Возбуждено уголовное дело по статье "умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего".

"По ходатайству следователя Валдайского межрайонного следственного отдела СУСК России по Новгородской области судом избрана мера пресечения в виде заключения под стражу в отношении несовершеннолетнего, обвиняемого в совершении преступления, предусмотренного частью 4 статьи 111 УК РФ (умышленное причинение тяжкого вреда здоровью, повлекшее по неосторожности смерть потерпевшего)", — говорится в сообщении.

В настоящее время следствие устанавливает все обстоятельства произошедшего.