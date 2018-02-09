В Ставрополье рассмотрят жалобу женщины, которой отказали в маткапитале

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 9 фев — РИА Новости. Конституционный суд РФ 14 февраля рассмотрит иск многодетной матери из Ставрополья, которой из-за дефицита бюджета отказали в выплате материнского капитала, сообщили РИА Новости в пресс-службе суда.

"Конституционный Суд РФ в открытом заседании рассмотрит дело о проверке конституционности пункта 3 статьи 1 Закона Ставропольского края "О признании утратившими силу отдельных положений законодательных актов Ставропольского края"", — сказали в пресс-службе.

Поводом к рассмотрению дела послужила жалоба многодетной матери Марины Колесниковой, которая в 2013 году родила третьего ребенка. На тот момент законодательство Ставропольского края предусматривало право многодетной семьи на предоставление материнского капитала как дополнительной меры социальной поддержки. Одним из условий его предоставления было достижение ребенком 3 лет на момент обращения за выплатой.

Когда в 2016 году ребенку исполнилось три года, Колесникова обратилась за маткапиталом, но ей отказали. Дело в том, что с 1 января 2016 года эта мера поддержки многодетных была отменена в связи с отсутствием в бюджете финансовых возможностей.

Тогда она обратилась в Конституционный суд, заявив, что это постановление придает закону обратную силу и допускает лишение многодетных семей мер социальной поддержки по причине недостаточности финансовых ресурсов бюджета.