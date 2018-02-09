Защита экс-губернатора Сахалина обжалует приговор

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин во время оглашения приговора в Южно-Сахалинском городском суде. 6 февраля 2018

Бывший губернатор Сахалинской области Александр Хорошавин во время оглашения приговора в Южно-Сахалинском городском суде. 6 февраля 2018

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 фев — РИА Новости. Защита бывшего губернатора Сахалинской области Александра Хорошавина, приговоренного Южно-Сахалинским городским судом к 13 годам колонии строгого режима, будет обжаловать приговор, сообщила в пятницу РИА Новости его адвокат Ольга Артюхова.

Ранее в пятницу городской суд Южно-Сахалинска признал Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

"Приговор обязательно будем обжаловать, вынесение обвинительного приговора было предрешено", — сказала собеседница агентства.

Хорошавина задержали на рабочем месте в марте 2015 года. Ровно через два года начался судебный процесс, в ходе которого прокурор потребовал для экс-губернатора десять лет колонии строгого режима и штраф в 500 миллионов рублей. Хорошавин обвинялся в восьми эпизодах взяточничества и в одном случае легализации денег. Вместе с бывшим главой региона по делу проходили бывший зампред правительства области Сергей Карепкин, экс-советник губернатора Андрей Икрамов и бывший министр сельского хозяйства, торговли и продовольствия Николай Борисов.

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