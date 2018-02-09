В Мытищах три человека погибли при пожаре в частном доме

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Три человека погибли при пожаре в частном доме в подмосковном городе Мытищи, возбуждено уголовное дело, сообщила пресс-служба ГСУСК по Московской области.

Ранее сообщалось о гибели двоих человек в результате пожара в доме в Мытищах на площади в 600 "квадратов".

"Следственным отделом по городу Мытищи ГСУСК России по Московской области по результатам проведенной доследственной проверки по факту возгорания жилого дома и гибели людей возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного статьей "причинение смерти по неосторожности двум и более лицам", — говорится в сообщении.

По данным следствия, 8 февраля 2018 года в одном из частных домов по улице Карла Маркса в городе Мытищи произошло возгорание, в результате которого погибло три человека.

Назначено проведение судебно-медицинской экспертизы. Кроме того, выполняются следственные действия, направленные на установление всех обстоятельств произошедшего.