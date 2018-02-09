Стали известны подробности гибели детей при пожаре в Нижегородской области

НИЖНИЙ НОВГОРОД, 9 фев – РИА Новости. Следователи возбудили уголовное дело по факту гибели трех маленьких детей в результате пожара в Нижегородской области, их родителям удалось спастись, выпрыгнув из окна, сообщает СУСК по региону.

Ранее источник в экстренных службах региона рассказал РИА Новости, что трое детей погибли при пожаре в многоквартирном жилом доме в поселке Афонино Кстовского района Нижегородской области. СК подтвердил эту информацию.

"…По факту гибели троих малолетних детей на пожаре возбуждено уголовное дело по признакам преступления, предусмотренного части 3 статьи 109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности двум и более лицам)… В настоящее время на месте происшествия продолжает работу следственно-оперативная группа. Назначен комплекс экспертиз: судебно-медицинские и пожарно-техническая", — говорится в сообщении.

По версии следствия, 8 февраля произошло возгорание однокомнатной квартиры на втором этаже двухэтажного дома. В результате пожара погибли мальчики 2012, 2013 и 2017 годов рождения, уточняет ведомство.

"Предварительно, очаг возгорания находился около двухъярусной детской кроватки. Родители, проснувшись и увидев возгорание, выпрыгнули из окна", — информирует следствие.

Как установили следователи, ранее 23-летняя мать состояла на профилактическом учете, а осенью прошлого года дети изымались из семьи, помещались в приют и дом ребенка, отмечает СУСК. Следователи намерены дать юридическую оценку действиям должностных лиц органов опеки и попечительства, которые сняли с профилактического учета мать троих детей.

По информации ГУМЧС по Нижегородской области, сообщение о пожаре в доме на улице Парковая поступило в пятницу в 6.13 мск. "Через 4 минуты после получения сообщения к месту вызова прибыли первые пожарно-спасательные подразделения. На этот момент происходило открытое горение квартиры на втором этаже, наблюдалось сильное задымление. Из окна квартиры два человека просили о помощи. С помощью трехколенной лестницы пожарные спасли мужчину и женщину. С их слов в квартире находились трое малолетних детей. Силами газодымозащитной службы незамедлительно была организована проверка всех помещений квартиры. К сожалению, на месте пожара были обнаружены тела троих детей без признаков жизни", — говорится в сообщении ведомства.

Одновременно проводилась эвакуация жильцов дома. Всего было эвакуировано 35 человек. Никто из них не пострадал. Люди временно размещены в соседнем муниципальном здании и автобусе, уточняет пресс-служба. Пожар был потушен в 7.30 мск, его площадь составила 50 квадратных метров. На месте происшествия работают психологи.