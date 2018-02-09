В Апатитах подросток провалился в вентиляционную шахту

МУРМАНСК, 9 фев – РИА Новости. Школьник проник на закрытые этажи дома в городе Апатиты Мурманской области и упал в вентиляционную шахту с уровня четвертого этажа, получив травмы, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя регионального СУ СКР Ксения Кошелюк.

"Подросток 14 лет с помощью подручных средств вскрыл запертую дверь и проник на нежилые этажи дома по улице Дзержинского в Апатитах, где упал в вентиляционную шахту", — рассказала Кошелюк.

По ее словам, мальчик получил перелом поперечных отростков позвоночника, ссадины и ушибы. Следователи проверяют, как именно подросток попал в запертые помещения. Как сообщил РИА Новости источник в правоохранительных органах, пострадавший подросток является воспитанником детского дома.