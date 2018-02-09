В СК рассказали о любви экс-губернатора Сахалина к роскоши

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Следователи выяснили, что экс-глава Сахалинской области Александр Хорошавин любил роскошь, в особенности предпочитал дорогие часы, которых в его коллекции насчитывалось около 200, рассказала журналистам официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.
"В процессе следствия стало очевидным, что Хорошавин очень любил дорогие аксессуары. Видимо, наибольшую потребность губернатор испытывал в дорогих часах. В его коллекции их насчитывалось 195 экземпляров на общую сумму 602 миллиона рублей", — сказала Петренко.
По ее словам, самые дорогие часы из коллекции стоили 700 тысяч долларов. Следствию также стало известно, что незадолго до задержания Хорошавин заказывал очередные часы стоимостью более 36 миллионов рублей.
Петренко сказала, что часть имущества Хорошавина не была задекларирована в установленном законом порядке, и по ходатайству следствия суд арестовал значительное количество дорогостоящих автомобилей, недвижимого имущества, ценностей и денежных средств. Впоследствии все это имущество в рамках антикоррупционного законодательства по иску Генпрокуратуры было обращено в доход государства.
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