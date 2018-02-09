В СК рассказали о любви экс-губернатора Сахалина к роскоши

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Следователи выяснили, что экс-глава Сахалинской области Александр Хорошавин любил роскошь, в особенности предпочитал дорогие часы, которых в его коллекции насчитывалось около 200, рассказала журналистам официальный представитель Следственного комитета (СК) России Светлана Петренко.

Ранее в пятницу городской суд Южно-Сахалинска признал Хорошавина виновным во взятках и приговорил к 13 годам колонии строгого режима и штрафу в 500 миллионов рублей.

"В процессе следствия стало очевидным, что Хорошавин очень любил дорогие аксессуары. Видимо, наибольшую потребность губернатор испытывал в дорогих часах. В его коллекции их насчитывалось 195 экземпляров на общую сумму 602 миллиона рублей", — сказала Петренко.

По ее словам, самые дорогие часы из коллекции стоили 700 тысяч долларов. Следствию также стало известно, что незадолго до задержания Хорошавин заказывал очередные часы стоимостью более 36 миллионов рублей.

Петренко сказала, что часть имущества Хорошавина не была задекларирована в установленном законом порядке, и по ходатайству следствия суд арестовал значительное количество дорогостоящих автомобилей, недвижимого имущества, ценностей и денежных средств. Впоследствии все это имущество в рамках антикоррупционного законодательства по иску Генпрокуратуры было обращено в доход государства.

Среди этого имущества, как сообщает следствие, оказались 4 квартиры общей кадастровой стоимостью свыше 240 миллионов рублей, 6 машино-мест общей стоимостью более 2,9 миллиона рублей, 6 автомобилей стоимостью не менее 42,3 миллиона рублей, в их числе, например, Mercedes-Benz стоимостью 11 миллионов рублей, Bentley Continental GT и Bentley Mulsanne общей стоимостью более 23,3 миллиона рублей, два Lexus, оценивающиеся в сумму не менее 6 миллионов рублей. В доход государства также обращены жилой дом, нежилое помещение, земельные участки, денежные средства в рублях и иностранной валюте в размере более 700 миллионов рублей, ювелирные изделия и иные ценности.

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