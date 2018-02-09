В гостинице в Калининграде потушили крупный пожар

КАЛИНИНГРАД, 9 фев — РИА Новости. Серьезный пожар в банно-гостиничном комплексе "Три пескаря" в Калининграде, возникший вечером в четверг, потушен, никто не пострадал, сообщает главное управление МЧС по Калининградской области.
"Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались силы и средства пожарных расчетов пожарно-спасательных частей в составе 20 человек и пяти единиц техники", – говорится в сообщении.
Для тушения пожара ночью энергетики на несколько часов по согласованию с ГУ МЧС по Калининградской области обесточили две высоковольтные линии, питающие населенный пункт.