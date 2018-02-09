В гостинице в Калининграде потушили крупный пожар

КАЛИНИНГРАД, 9 фев — РИА Новости. Серьезный пожар в банно-гостиничном комплексе "Три пескаря" в Калининграде, возникший вечером в четверг, потушен, никто не пострадал, сообщает главное управление МЧС по Калининградской области.

Информация о пожаре в гостиничном комплексе на Балтийском шоссе в пригороде Калининграда (бывший поселок имени Александра Космодемьянского) на площади 800 квадратных метров поступила в Центр управления в кризисных ситуациях в 19.02 (20.02 мск) в четверг. Спустя некоторое время площадь возгорания увеличилась вдвое — до 1,6 тысячи "квадратов", ранг пожара был повышен о второго. Пожарным удалось локализовать возгорание в 21.04 (22.04 мск).

"Пожар ликвидирован. Пострадавших нет. Для ликвидации пожара привлекались силы и средства пожарных расчетов пожарно-спасательных частей в составе 20 человек и пяти единиц техники", – говорится в сообщении.

Для тушения пожара ночью энергетики на несколько часов по согласованию с ГУ МЧС по Калининградской области обесточили две высоковольтные линии, питающие населенный пункт.