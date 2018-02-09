Названы сроки выплат компенсаций семьям моряков с "Востока"

ЮЖНО-САХАЛИНСК, 9 фев – РИА Новости. Компенсационные выплаты семьям членов экипажа пропавшего в Японском море судна "Восток" начнут поступать с 19 февраля, сообщила в пятницу журналистам министр социальной защиты Сахалинской области Елена Касьянова.

"Губернатор принял решение оказать поддержку родственникам без вести пропавших рыбаков в размере 1 миллиона рублей. По линии ведомства все необходимые документы уже подготовлены, сегодня они отправятся на подпись главе региона Олегу Кожемяко. Предполагается, что средства начнут поступать на счет сахалинцев уже с понедельника, 19 февраля", — сказала министр, добавив, что всего выплаты получат 16 семей.

Помимо этого, родственники пропавших рыбаков имеют право получить выплаты через Фонд социального страхования и Пенсионный фонд. Судовладелец ООО "ДВ-флот", который обещал семьям по 1,5 миллиона рублей, уже начал переводить деньги на счета родственников пропавших.

Утром 25 января рыболовецкое судно "Восток" перестало выходить на связь в Приморье, на нем сработал аварийный радиобуй. По данным спасцентра, на месте поисков нашли два спасательных жилета, два спасательных круга, рыболовецкий буй, бытовой мусор и швартовую бухту. В субботу были найдены два плота, людей на них не оказалось.

Согласно данным Российского морского регистра судоходства, построенное в Корее в 1985 году судно "Восток" ходит под российским флагом, приписано к Невельску Сахалинской области.