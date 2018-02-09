Во Владивостоке восстановили водоснабжение после масштабной аварии

ВЛАДИВОСТОК, 9 фев — РИА Новости. Подача воды восстановлена во Владивостоке после аварии, оставившей в четверг без воды 80 тысяч человек, сообщили РИА Новости в ГУМЧС по Приморскому краю.

"Подача воды полностью восстановлена. Ремонтные работы продолжаются", — сказал собеседник агентства.

В четверг произошел порыв основного водовода, питающего большую часть Владивостока водой. На время устранения аварии Советский, Первореченский и часть Ленинского района Владивостока были отключены от водоснабжения. По данным оперативного штаба на месте ЧС, без воды оставались 80 тысяч человек.