В Приморье возбудили дело после гибели напавшего на охотника тигра

ВЛАДИВОСТОК, 9 фев — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о незаконной добыче ценных животных после гибели амурского тигра, который напал на охотника в Приморье, сообщает краевое УМВД РФ.

Ранее власти Приморья сообщили, что в Ольгинском районе тигр напал на охотника, который после этого был госпитализирован с рваными ранами головы и левой руки. Когда пострадавший пришел в себя, он рассказал, что был вынужден убить хищника. При этом, по словам охотника, напавшее на него животное было ранено.

"Члены межведомственной оперативной группы составили схему взаимного расположения тигра и человека, а также собрали компоненты охотничьих патронов и иные вещественные доказательства. По факту незаконной добычи особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ", — говорится в сообщении.

Как пояснил РИА Новости представитель краевого УМВД, факт возбуждения уголовного дела не указывает на вину охотника, проверка продолжается.

Туша хищника направлена на биологическую судебную экспертизу.