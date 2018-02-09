В Приморье возбудили дело после гибели напавшего на охотника тигра

ВЛАДИВОСТОК, 9 фев — РИА Новости. Полиция возбудила уголовное дело о незаконной добыче ценных животных после гибели амурского тигра, который напал на охотника в Приморье, сообщает краевое УМВД РФ.
"Члены межведомственной оперативной группы составили схему взаимного расположения тигра и человека, а также собрали компоненты охотничьих патронов и иные вещественные доказательства. По факту незаконной добычи особо ценных диких животных, занесенных в Красную книгу Российской Федерации, возбуждено уголовное дело по статье 258.1 УК РФ", — говорится в сообщении.
Как пояснил РИА Новости представитель краевого УМВД, факт возбуждения уголовного дела не указывает на вину охотника, проверка продолжается.
Туша хищника направлена на биологическую судебную экспертизу.