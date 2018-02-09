В Калининграде обесточили две ЛЭП для тушения пожара

КАЛИНИНГРАД, 9 фев — РИА Новости. Калининградские энергетики обесточили две высоковольтные линии электропередачи для тушения пожара в банно-гостиничном комплексе "Три пескаря" в пригороде Калининграда, сообщила РИА Новости представитель электросетевой компании "Янтарьэнерго" Анастасия Вольнова.
"По согласованию с МЧС по Калининградской области для проведения работ по тушению пожара в пригороде Калининграда (бывший поселок имени Александра Космодемьянского) энергетики выводят на время из работы две высоковольтные линии, питающие населенный пункт. Кроме этого, дежурный персонал находится на подстанции О-35 "Космодемьянская" для проведения оперативных переключений", — сказала Вольнова.
Она добавила, что энергоснабжение будет восстановлено сразу после ликвидации пожара в гостиничном комплексе.
В пресс-службе ГУМЧС сообщили, что для борьбы с огнем привлечены 50 человек, задействованы 15 единиц техники. По данным ведомства, никто не пострадал, причины пожара устанавливаются.