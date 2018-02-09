В Подмосковье при взрыве газа пострадали пять человек

МОСКВА, 9 фев — РИА Новости. Пять человек пострадали при взрыве газового баллона на предприятии по забою скота в городском округе Ступино Московской области, сообщил РИА Новости представитель Центрального регионального центра МЧС РФ.

"Взрыв газового баллона произошел на предприятии по забою скота в деревне Торбеево, по предварительным данным, в результате нарушения техники безопасности", — сказал собеседник агентства.

По его словам, пятеро пострадавших госпитализированы в Ступинскую центральную районную больницу. Причины ЧП выясняются.