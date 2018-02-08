Жителя Владимира осудили за убийство продавца из стреляющей ручки

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев — РИА Новости. Ленинский районный суд Владимира приговорил к девяти годам лишения свободы местного жителя, застрелившего из "огнестрельной ручки" менеджера магазина "Двери", который повздорил с его другом, сообщила в четверг прокуратура региона.

Следствие и суд пришли к выводу, что в ходе конфликта менеджер магазина "Двери" высказал угрозу физической расправы индивидуальному предпринимателю. Тот воспринял угрозу реально и обратился к ранее судимому, безработному другу детства "по старой дружбе" решить его проблему и устранить мужчину. Десятого января днем "друг" зашел в магазин и сделал вид, что выбирает товар. Когда в помещении не осталось никого, кроме менеджера, осужденный выстрелил ему в затылок из "огнестрельной ручки".

"Еще на следствии исполнитель преступления заключил досудебное соглашение о сотрудничестве… Соглашаясь с позицией стороны государственного обвинения по делу, суд назначил ему наказание в виде девяти лет лишения свободы с отбыванием в исправительной колонии особого режима", — говорится в сообщении. Приговор еще не вступил в законную силу и может быть обжалован.

Уточняется, что дело в отношении подстрекателя и пособника в совершении убийства находится на рассмотрении в том же суде.