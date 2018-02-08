В суде заявили, что учли состояние Белых при вынесении приговора

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Бывший губернатор Кировской области Никита Белых был осужден за взятку с учетом личности подсудимого, характеризующего положительно, и его состояния здоровья, говорится в сообщении на сайте Пресненского суда Москвы.

В прошлый четверг, 1 февраля, суд приговорил бывшего губернатора к восьми годам колонии строгого режима, оправдав при этом по одному из двух эпизодов взяточничества.

"С учетом характера содеянного, но принимая во внимание личность подсудимого, ранее не судимого, характеризующегося положительно, а также состояние его здоровья, суд приговорил Белых Н.Ю. к восьми годам лишения свободы и штрафу в размере двухкратной суммы взятки, запрету на три года занимать государственные и иные должности", — говорится в сообщении.

В свою очередь, адвокат Белых Андрей Грохотов отметил, что состояние здоровья бывшего губернатора тяжелое, но позволяет отбывать приговор в колонии. В то же время он заявил РИА Новости, что "суд не учел состояние здоровья" Белых. Защита экс-губернатора, по словам Грохотова, обжаловала приговор и надеется на оправдание.

Пресненский суд в своем сообщении также напомнил, когда именно наступает ответственность за получение взятки.

"Уголовная ответственность за получение взятки наступает, если должностное лицо незаконно получает любое имущество или услуги за содействие взяткодателю или лицу, которое взяткодатель представляет. Ответственность за получение взятки наступает независимо от того, когда была получена взятка, а когда совершены действия (бездействия). Также не имеет значения, были ли такие действия оговорены заранее", — говорится в сообщении.

В нем также отмечается, что содействие может быть выражено в совершении в интересах взяткодателя действий, в способствовании совершению таких действий иными должностными лицами, в покровительстве или попустительстве, в совершении незаконных действий или бездействие. В сообщении говорится, что суд первой инстанции рассмотрел все доказательства сторон.

Белых вменяли два коррупционных эпизода. По данным СК РФ, в 2011-2012 годах губернатор получил 200 тысяч евро от коммерсанта Альберта Ларицкого после того, как "помог" согласовать заявки его компаний на льготную аренду участков леса. Через год, как считает СК РФ, история повторилась: владельцем этих же компаний стал Юрий Судгаймер, у которого губернатор в 2014 году потребовал и получил частями 400 тысяч евро.

По первому эпизоду суд его оправдал, по второму — признал виновным. Кроме восьмилетнего срока в колонии, суд также назначил Белых 48,2 миллиона рублей штрафа.

Жена бывшего губернатора Кировской области Екатерина Белых заявила, что ее мужу будет сложно дожить до выхода на свободу, добавив, что приговор для него "подобен смерти". Как сообщала РИА Новости зампред Общественной наблюдательной комиссии Москвы Ева Меркачева, приговор шокировал Белых, хотя он и ожидал, что будет признан виновным.