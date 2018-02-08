В Иваново осудили врача, которая за взятки допускала пилотов к полетам

ЯРОСЛАВЛЬ, 8 фев – РИА Новости. Бывший председатель врачебно-летной комиссии в Иваново оштрафована на 450 тысяч рублей за то, что за деньги и подарки выдавала пилотам гражданской авиации заключения о годности к работе, сообщается в Telegram-канале СК РФ.

"В Иваново председатель врачебно-летной комиссии за деньги выдавала пилотам гражданской авиации медицинские заключения о годности к работе", — говорится в сообщении.

СК также опубликовал видео, на котором женщина, вероятно, председатель комиссии, сидя за столом, беседует с мужчиной. Тот кладет ей на стол конфеты и ставит бутылку вина, затем достает что-то из бумажника и также отдает женщине. Все это она убирает в стол.

"Суд оштрафовал ее на 450 тысяч рублей и лишил права заниматься профессиональной деятельностью", — сообщает ведомство.