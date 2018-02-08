В Казани осудили группировку, использовавшую рабский труд подростков

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Преступники, использовавшие рабский труд подростков, а также совершавшие разбои и грабежи в Казани, получили от трех до девяти лет в колониях общего и строгого режимов, сообщается на сайте Генпрокуратуры РФ.

Суд установил, что группировка состояла из семи человек и была создана в январе 2016 года. В нее вошли трое несовершеннолетних. Соучастники совершили серию грабежей, разбойных нападений и вымогательств в Казани.

Кроме того, они использовали рабский труд. Так, летом 2016 года злоумышленники, угрожая физической расправой и сексуальным насилием, заставили трех местных жителей откапывать из песка на берегу реки Волги детали баржи, которые в дальнейшем сдавались в пункт приема металла. В отношении одного из них они "совершили насильственные действия сексуального характера". Помимо этого, они заставляли пятнадцатилетнего подростка ежедневно мыть батут в парке и отбирали у него деньги за работу.

"Суд приговорил всех подсудимых к лишению свободы на срок от трех до девяти лет с отбыванием наказания в исправительной колонии общего и строгого режимов. Трое несовершеннолетних назначенное наказание будут отбывать в воспитательной колони", — говорится в сообщении.