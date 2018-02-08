Чеченский омбудсмен не видит оснований для передачи дела Титиева "наверх"

ГРОЗНЫЙ, 8 фев – РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Чечне Нурди Нухажиев не видит оснований для передачи уголовного дела в отношении главы чеченского отделения правозащитного центра "Мемориал" Оюба Титиева в следственные органы другого региона.

Титиев был арестован в Чечне в середине января по обвинению в хранении наркотиков. Ему вменяется незаконное хранение 180 граммов марихуаны (считается крупной партией) и грозит до десяти лет заключения с крупным штрафом. Титиев вины не признал и подал заявление в региональное управление СК РФ о привлечении к ответственности сотрудников полиции, которые якобы подкинули ему в машину пакет с марихуаной.

Уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова обратилась в МВД РФ с просьбой передать дело Оюба Титиева в ГУМВД РФ по СКФО

Глава Чечни Рамзан Кадыров назвал разговоры о "передаче наверх" дела Титиева попыткой оказать психологическое и административное давление на следствие.

"В России существует единая правовая система в уголовном судопроизводстве, Уголовно-процессуальный кодекс и т.д. Эта система предполагает территориальность в рассмотрении и расследовании уголовных дел. Никаких оснований для передачи, в данном случае, уголовного дела в какой-нибудь другой орган, другого субъекта, не усматривается", — цитирует Нухажиева его пресс-служба.

Он не согласен с тем, что передача дела "поспособствует большей объективности в ходе его рассмотрения" и предостерег от эмоциональных высказываний, которые "крайне вредны, особенно в таких резонансных делах, как дело главы чеченского отделения "Мемориала".

"Если они желают объективности в расследовании дела, то у них есть для этого реальные возможности и без публичных заявлений", — заметил омбудсмен. При этом он напомнил, что "в Чеченской Республике незаконно приостановлено расследование более двух тысяч дел, возбужденных по фактам похищений граждан в ходе боевых действий".

"Во многих случаях преступники известны, но об этих преступлениях наши федеральные коллеги почему-то не вспоминают годами", — добавил Нухажиев.

Он утверждает, что если к нему поступит "конкретная жалоба Титиева или его родственников, то в обязательном порядке рассмотрит ее и предпримет все зависящие от него меры", напомнив, что Конституция РФ предоставляет право своим гражданам обращаться и в международные организации, вплоть до Страсбургского суда для защиты своих прав.

"Пожалуйста, пусть обращаются. Но это все должно делаться без истерик, без давления, без информационной шумихи, точно следуя букве закона", — заключил омбудсмен.

Совет при президенте РФ по развитию гражданского общества и правам человека (СПЧ) попросил главу Следственного комитета Александра Бастрыкина проверить обстоятельства задержания, поскольку у правозащитников были основания предполагать, что задержание Титиева может быть связано с его правозащитной деятельностью, а наркотики в его автомобиле могли быть подброшены с целью компрометации. СПЧ также обратился к министру внутренних дел Владимиру Колокольцеву с просьбой рассмотреть вопрос о передаче расследования дела Титиева в следственный департамент МВД, либо о направлении в Чечню сотрудников центрального аппарата МВД для процессуального контроля над расследованием.