КАЗАНЬ, 8 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Татарстане рассчитывает на тщательную проверку и скорейшее расследование по факту смерти замминистра здравоохранения Татарстана Елены Шишмаревой, тело которой было обнаружено в среду в ее доме, где она находилась под домашним арестом, соответствующий запрос в следственное управление СК РФ по Татарстану уже направлен, сообщила РИА Новости омбудсмен Сария Сабурская.

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32.0% Крупными штрафами и конфискацией имущества

3.3% Запретом занимать руководящие должности

22.5% Разве что высшая мера поможет

23.6% Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона Все опросы Голосовать

Следственное управление СК РФ по Татарстану 1 февраля возбудило уголовное дело в отношении неустановленных сотрудников министерства здравоохранения республики, подозреваемых в мошенничестве в особо крупном размере и превышении полномочий, в министерстве прошли обыски. В рамках расследования дела в тот же день была допрошена заместитель министра здравоохранения Татарстана Шишмарева. После допроса следствие задержало ее в качестве подозреваемой. Советский районный суд Казани 3 февраля отправил ее под домашний арест.

В среду вечером источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Шишмарева была найдена мертвой. В четверг он рассказал, что на теле замминистра нашли восемь ножевых ранений.

"Учитывая большой общественный резонанс произошедшего, мною направлен соответствующий запрос в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан с просьбой о проведении тщательной проверки и последующем информировании о результатах", — сказала Сабурская.

Омбудсмен отметила, что уполномоченный по правам человека в субъекте РФ законодательно ограничен в праве вмешательства в расследование уголовных дел, но она рассчитывает на скорейшее проведение расследования произошедшего. Сабурская также выразила соболезнования родным и близким Шишмаревой.

Согласно данным следствия, Шишмарева активно лоббировала интересы образовательного центра АНО "Институт повышения квалификации "Прогресс", которым фактически руководила ее подруга – завкафедрой управления человеческими ресурсами Института управления, экономики и финансов КФУ, занимающаяся также индивидуальной предпринимательской деятельностью, Елена Фахрутдинова. Именно Шишмарева, как считает следствие, давала указания руководителям лечебных учреждений о направлении сотрудников экономических отделов на курсы повышения квалификации в ИПК "Прогресс" по заказу Минздрава Татарстана. В итоге, как полагает следствие, деньги из бюджета шли на оплату обучения специалистов и впоследствии оседали на счётах ИП Фахрутдиновой: с 2015 по 2017 годы было заключено свыше 300 договоров на общую сумму свыше 8 миллионов рублей, из них более 5 миллионов рублей поступило на счета Фахрутдиновой.

При избрании меры пресечения в суде Шишмарева категорически отрицала свою причастность к совершению преступления, заявила о готовности сотрудничать со следствием и объяснить все свои действия. Она была отпущена из-под стражи в зале суда. Также решением Советского райсуда Казани мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана и в отношении Фахрутдиновой.-0-