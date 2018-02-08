КАЗАНЬ, 8 фев — РИА Новости. Уполномоченный по правам человека в Татарстане рассчитывает на тщательную проверку и скорейшее расследование по факту смерти замминистра здравоохранения Татарстана Елены Шишмаревой, тело которой было обнаружено в среду в ее доме, где она находилась под домашним арестом, соответствующий запрос в следственное управление СК РФ по Татарстану уже направлен, сообщила РИА Новости омбудсмен Сария Сабурская.
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23.6%Проблема не в наказании, а в контроле и исполнении закона
В среду вечером источник, знакомый с ситуацией, сообщил РИА Новости, что Шишмарева была найдена мертвой. В четверг он рассказал, что на теле замминистра нашли восемь ножевых ранений.
"Учитывая большой общественный резонанс произошедшего, мною направлен соответствующий запрос в следственное управление Следственного комитета Российской Федерации по Республике Татарстан с просьбой о проведении тщательной проверки и последующем информировании о результатах", — сказала Сабурская.
Омбудсмен отметила, что уполномоченный по правам человека в субъекте РФ законодательно ограничен в праве вмешательства в расследование уголовных дел, но она рассчитывает на скорейшее проведение расследования произошедшего. Сабурская также выразила соболезнования родным и близким Шишмаревой.
При избрании меры пресечения в суде Шишмарева категорически отрицала свою причастность к совершению преступления, заявила о готовности сотрудничать со следствием и объяснить все свои действия. Она была отпущена из-под стражи в зале суда. Также решением Советского райсуда Казани мера пресечения в виде домашнего ареста была избрана и в отношении Фахрутдиновой.-0-