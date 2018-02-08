Васильев и Бастрыкин обсудили противодействие нарушениям закона в Дагестане

МАХАЧКАЛА, 8 фев — РИА Новости. Врио главы Дагестана Владимир Васильев обсудил с руководителем Следственного комитета России Александром Бастрыкиным вопросы противодействия нарушениям законодательства в республике, сообщили РИА Новости в пресс-службе администрации главы и правительства региона.

"Стороны обсудили ряд актуальных вопросов, в том числе связанных с совместными мерами противодействия противоправным проявлениям в республике", — говорится в релизе.

В ходе встречи Васильев заявил, что приезд Бастрыкина — это "заметное явление и надежда для тех, кто искренне хочет навести порядок, чтобы люди понимали: закон для всех — защитник, независимо от достатка, от каких-то других принадлежностей".

"Наше следственное управление по республике немало сделало в свое время для решения многих вопросов по обеспечению экономической безопасности граждан. Наступил новый этап работы. Сегодня главная задача — совместными усилиями властей республики и руководства Следственного комитета сделать все необходимое, чтобы на новом этапе развития республики мы обеспечили законность и правопорядок, обеспечили права граждан этого прекрасного края нашей великой страны", — сказал Бастрыкин.