Житель Коми пойдет под суд за попытку задушить врача скорой

С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 фев — РИА Новости. Следственные органы Коми завершили расследование уголовного дела в отношении жителя Воркуты, который в нетрезвом виде пытался задушить врача скорой помощи, сообщает в четверг СУСК РФ по республике.

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По данным следствия, в ноябре 2017 года диспетчеру скорой помощи поступило сообщение из кафе о том, что одному из нетрезвых посетителей стало плохо. Бригада медиков, обнаружив скорчившегося на полу мужчину, доставила его в отделение экстренной помощи.

"В ходе осмотра специалистами было установлено, что мужчина находится в состоянии сильного алкогольного опьянения. При этом фигурант выражал недовольство по поводу осмотра, выражаясь грубой нецензурной бранью. В течение некоторого времени врач заполняла медицинскую документацию, после чего направилась к выходу из кабинета. В этот момент злоумышленник подбежал к ней сзади и, обхватив шею рукой, стал сдавливать, перекрывая доступ кислорода", — говорится в сообщении.

Как уточняет СУСК, мужчину удалось оттащить от врача с помощью медсестер и санитарок, после чего охранник надел на него наручники. Уголовного дело в отношении жителя Воркуты расследовалось по статье "покушение на убийство".

"В ходе предварительного расследования фигурант не смог внятно объяснить причину своего поведения, сославшись на то, что был сильно пьян и раздражен", — отмечает СУСК.

Следствием собрана доказательственная база, уголовное дело с утвержденным обвинительным заключением передано в суд для рассмотрения по существу, информирует республиканское следственное управление.