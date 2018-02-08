Под Уфой в лесу нашли тело пропавшей беременной женщины

УФА, 8 фев — РИА Новости. Правоохранители обнаружили в лесу тело беременной женщины с ножевым ранением, пропавшей почти два месяца назад в Уфе, сообщает следственное управление СК РФ по региону.

Ранее в правоохранительные органы обратились родственники 34 летней жительницы города Уфы о том, что беременная женщина ушла из дома в городе 9 декабря 2017 года и пропала. Поиски велись почти два месяца.

"Следователи в результате оперативно-следственных мероприятий совместно с сотрудниками полиции обнаружили труп женщины с ножевым ранением в лесном массиве вблизи села Федоровка Калининского района города Уфы", — сообщает ведомство.

По подозрению в совершении преступления задержан 30-летний местный житель. Сообщается, что задержанный признал свою вину.

Накануне в шахте лифта одного из жилых домов Уфы обнаружили тело пропавшей три недели назад студентки медицинского института, которая ушла из общежития и пропала.