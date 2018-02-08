СК в Омске проверит данные о найденном в детском творожке стекле

НОВОСИБИРСК, 8 фев – РИА Новости. Следователи СК в Омске начали проверку информации о найденном в детском творожке куске стекла, сообщило в четверг следственное управление СК РФ по региону.

"Следственными органами СК РФ по Омской области организовано проведение доследственной проверки по сообщению из СМИ о некачественной молочной продукции, предназначенной для малышей", — говорится в сообщении.

В управлении отметили, что в ходе проверки будет проверена достоверность опубликованных одним из участников популярного паблика "ЧП Омск" соцсети ВКонтакте, а также в ряде средств массовой информации сведений о том, что в детском творожке, изготовленном заводом питательных смесей и предназначенном для детей в возрасте до года, мужчиной было обнаружено битое стекло.

В СУСК добавили, что будут приняты все меры для установления всех обстоятельств произошедшего.