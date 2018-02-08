Мосгорсуд рассмотрит просьбу об освобождении Серебренникова

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Мосгорсуд 21 февраля проверит законность продления срока домашнего ареста режиссеру Кириллу Серебренникову, обвиняемому в мошенничестве по делу "Седьмой студии", сообщила РИА Новости пресс-секретарь Басманного суда Москвы Юнона Царева.

"Рассмотрение апелляционной жалобы на решение о продлении меры пресечения состоится 21 февраля в 11.00", — сказала она.

В этот же день суд рассмотрит жалобы других фигурантов дела.

В мае в столичном театре "Гоголь-центр" и дома у его худрука Серебренникова прошли обыски в рамках дела о хищении госсредств в основанной им некоммерческой организации "Седьмая студия". Изначально в рамках дела следователи отправили в СИЗО бывшего бухгалтера Нину Масляеву и под домашний арест — гендиректора студии Юрия Итина.

Затем под стражу был взят экс-директор "Гоголь-центра" Алексей Малобродский, а Серебренников был помещен под домашний арест. Масляева заключила сделку со следствием, дала показания против других фигурантов, и в начале октября была переведена под домашний арест. Ее дело выделено в отдельное производство. Остальные фигуранты вину не признают.