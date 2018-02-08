Росавиация считает, "ВИМ-Авиа" должна сама погашать долги по зарплатам

МОСКВА, 8 фев — РИА Новости. Заниматься выплатой долгов по заработной плате сотрудникам должно само руководство компании "ВИМ-Авиа", а не Росавиация, сказал журналистам глава ведомства Александр Нерадько.

"ВИМ-Авиа" в октябре прекратила полеты из-за финансовых проблем. Ее кредиторская задолженность, по данным Росавиации, составляет около 10 миллиардов рублей, сертификат эксплуатанта перевозчика приостановлен. В декабре Басманный суд Москвы заочно арестовал совладельца "ВИМ-Авиа" Рашида Мурсекаева и бывшего финансового директора авиакомпании Алевтину Калашникову, которые ранее покинули Россию и были объявлены в международный розыск. По данным СК, фактически "ВИМ-Авиа" под их руководством представляла собой мошенническую схему в виде пирамиды.

"Долги по зарплате существуют с июля. В авиакомпании пока не уволились порядка 400 сотрудников, они настаивают на том, чтобы им продолжали выплачивать заработную плату. Росавиация считает, что долги по заработной плате должны возвращаться в рамках существующего законодательства. Мы точно не имеем средств на выплату долгов по заработной плате. Это должно делать руководство авиакомпании, там уже четвёртый генеральный директор вступил в должность. Вот он и должен решать эти вопросы", — заявил Нерадько.

Он отметил, что Росавиация занималась вывозом пассажиров авиакомпании в период ее деятельности, "после этого ее операционная деятельность была приостановлена". "Я из средств массовой информации узнал, что сотрудники "ВИМ-Авиа" обратились в Генпрокуратуру. Не видел этого обращения, не знаю его содержания", — также сказал глава ведомства.

Вице-премьер РФ Аркадий Дворкович в конце сентября утвердил директиву, предусматривающую предоставление "Аэрофлоту" права использовать собственные средства на общую сумму, не превышающую 1,8 миллиарда рублей, на обеспечение текущей операционной и финансовой деятельности "ВИМ-Авиа". Перечисление денежных средств в пределах указанной суммы должно производиться только на основании письменного указания Росавиации.

"ВИМ-Авиа" в январе сообщала, что, несмотря на то, что было потрачено около 600 миллионов рублей, и компания неоднократно обращалась в Росавиацию с просьбой рассмотреть возможность оплаты задолженности по зарплате перед сотрудниками из выделенного кабмином бюджета, ведомство отвечало отказом. Коллектив перевозчика, говорилось в сообщении, ожидает решения кабмина о возможности использования части оставшихся средств на погашение задолженности коллективу, а также на платежи, позволяющие продолжать деятельность компании, например, аренду офиса.